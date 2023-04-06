Лазурный автобус встроился в «паровоз» за каршерингом на проспекте КИМа

Три автомобиля попали в аварию. Средство общественного транспорта, не сумев «пройти» мимо, решило присоединиться к веселой компании.
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