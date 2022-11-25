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Кайри Ирвинг – о победе над «Торонто»: «Мы должны были отреагировать после выезда в Филадельфию»

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг рассказал о настрое команды на матч с «Торонто» (112:98), который команда проводила после неудачного выезда в Филадельфию.

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