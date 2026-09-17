"Тебя застрелить или закопать?": У мужа судьи были железные аргументы для фермеров. Бастрыкин дал делу ход. Адрес преступников известен

Автор: Ольга Антонова Краснодарский краевой суд конфисковал имущество экс-судьи Елены Хахалевой и её клана: 73 участка, сотня зданий, доли в компаниях, санаторий и квартира в Москва-Сити.
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Пока расстреливать таких выродков не будут ни чего с места не сдвинется в лучшею сторону в России, так как в верху во власти есть кому поддержать и предупредить таких уродов и выкормышей Ельцинско- Чубасовско-Гайдаровского фашизма .
голосуем за коммунистов!!!
Страну разворовывают чиновники. Никакие внешние враги не принесут столько вреда государству, сколько свои.
вот еще раз подтверждается все что связано с ЕР все воры в особо крупных размерах. вопрос почему ее не доставляют в Россию. если она начнет давать показания то полетит не одна самого высокого чиновника. вот по этому ее и не трогают. власть покрывает ее официально. а конфискованное в будущем ей вернут. даже не сомневайтесь.
Ну надо же... И двадцати лет еще не прошло, а активы конфискованы. Какая оперативность!