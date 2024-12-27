Законы, вступающие в силу c 28 декабря

Уточнен порядок организации воинского учета граждан РФ, обязанных состоять на воинском учете. В частности, скорректирован порядок воинского учета для категорий граждан, проходящих государственную службу в ряде правоохранительных органов, в их числе таможенные органы РФ, органы и организации прокуратуры РФ, следственные органы и учреждения Следственного комитета РФ.
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