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Парламентская газета

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Законы, вступающие в силу c 28 декабря

Законы, вступающие в силу c 28 декабря

Уточнен порядок организации воинского учета граждан РФ, обязанных состоять на воинском учете. В частности, скорректирован порядок воинского учета для категорий граждан, проходящих государственную службу в ряде правоохранительных органов, в их числе таможенные органы РФ, органы и организации прокуратуры РФ, следственные органы и учреждения Следственного комитета РФ.

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