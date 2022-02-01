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Почеттино о вылете из Кубка Франции: «ПСЖ» играл лучше «Ниццы» и больше заслуживал победы»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Франции с «Ниццей» (0:0, 5:6 по пен.

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