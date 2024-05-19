СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Чем скорее наши сломают хребет евро-бандеро-фашизму, тем быстрее заткнутся всякого рода макаревичи-урганты-познеры и ...Макаревич лицемер...
  • Юрий Золотарев
    И, видимо, именно из-за "зверской любви" к России Ургант (по его словам) поставил у себя на даче статую "Писающий Лен...Макаревич лицемер...
  • Зоя Жук
    Так это вопрос к государству. Имея самый крупный пакет акций, именно оно назначает генерального директора.Страна вернула па...

Классическая наступательная операция

Ребе  Ищенко     ещё  неделю   тому  назад   рассказал  всё   за  Харьковскую  операцию.Если   действия в   Харьковской  области не прорыв и не формирование зоны безопасности, то что  же  это? То же самое, что происходит практически по всему фронту: под Купянском и Тернами, под Северском и Часовым Яром, под Работино и под Старомайорским – оттягивание украинских резервов от места нашего главного прорыва – под Авдеевкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх