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Мы соседи по планете

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35 редких вещей, которыми пользуются люди самых необычных профессий

35 редких вещей, которыми пользуются люди самых необычных профессий

Если есть проблема, найдется решение. Человечество изобрело массу инструментов для самых разных задач, но если обычную отвертку или молоток мы видим и пользуемся каждый день, то познакомиться с самыми необычными приспособлениями можно только на картинках в интернете.

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