Вучич намерен обсудить с Путиным ожидаемые санкции США

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении запросить разговор с российским лидером Владимиром Путиным, темой которого станет возможное введение санкций США против компании Нефтяная индустрия Сербии (NIS).
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