Политика как она есть

Украинцы — избранный Богом народ, а Киево-Печерская лавра является его главным символом и святыней. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает в Telegram телеканал «Новости.