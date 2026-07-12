В Новосибирске защитник фермеров получил вызов в военкомат после иска к губернатору

Ингерман Ланская -эта ….первая в очереди, следом Медведев и т.д , ну а Эллочка ,людоедочка, посчитает как надо и будет снова ер творить ,добро, еще 6лет🥵🥵🥵

Ингерман Ланская

так что вешайся, хелень, вместе со своим джонам... Россию вам не победить НИКОГДА!!! ...даже камуноиды сдохли, воюя с Русскими - 74 года воевали красно-коричневые с Русским Миром..... а уж ваша пиндосия и года против России не выдержит..