Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В Новосибирске защитник фермеров получил вызов в военкомат после иска к губернатору

В Новосибирске защитник фермеров получил вызов в военкомат после иска к губернатору

Новосибирский общественник и юрист Роман Малоземов*, представляющий интересы сельхозпроизводителей, пострадавших от принудительного забоя скота, уведомлен о необходимости посетить военный комиссариат.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Интересно ...
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4 н.
Helen
Ингерман Ланская -эта ….первая в очереди, следом Медведев и т.д , ну а Эллочка ,людоедочка, посчитает как надо и будет снова ер творить ,добро, еще 6лет🥵🥵🥵
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4 н.
Ингерман Ланская
так что вешайся, хелень, вместе со своим джонам... Россию вам не победить НИКОГДА!!! ...даже камуноиды сдохли, воюя с Русскими - 74 года воевали красно-коричневые с Русским Миром..... а уж ваша пиндосия и года против России не выдержит..
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4 н.