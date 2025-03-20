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Традиции праздника Навруз 21 марта, новые открытки и душевные поздравления

Традиции праздника Навруз 21 марта, новые открытки и душевные поздравления

Навруз – это не просто праздник, а символ обновления, весеннего равноденствия и единства народов. 21 марта 2025 года миллионы людей по всему миру вновь встретят этот светлый день с радостью, семейными традициями и торжественными гуляньями.

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