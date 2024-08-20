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Зачистка Нью-Йорка и прорыв к Покровску. Киев прощается с Донбассом

Зачистка Нью-Йорка и прорыв к Покровску. Киев прощается с Донбассом

Вчера 6K прочитали Оборона ВСУ на Донбассе оказалась на грани краха, поскольку командование не направляет туда резервов.

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