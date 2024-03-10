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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дастин Порье: «Меня немножко побили, но я победил. Сен-Дени очень опасен. Решил, что должен принять этот вызов»

«Меня немножко побили, но я попал в самом конце и победил. Я принял этот бой, потому что Бенуа выиграл досрочно у пятерых соперников.

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