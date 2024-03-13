GRECO признает прогресс Молдовы в продвижении честности и неподкупности и предотвращении коррупции

Группа государств против коррупции Совета Европы (GRECO) признала прогресс, достигнутый Молдовой во внедрении институциональных и правовых рамок, направленных на продвижение честности и неподкупности и предотвращение коррупции среди старших должностных лиц на исполнительном уровне центрального правительства.
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