Опубликован график мероприятий на День города в Уфе

УФА, 6 июня, ФедералПресс. 12 июня Уфа будет праздновать свое 450-летие. Кроме этого, в городе будут отмечать День России и 70-летие со дня рождения национального героя Салавата Юлаева, сообщает пресс-служба администрации столицы Башкирии.