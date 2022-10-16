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Певица Алена Апина отсудила у Первого канала 150 тысяч рублей

Певица Алена Апина отсудила у Первого канала 150 тысяч рублей

Global Look Press | Anatoly Lomohov Заслуженная артистка России, 58-летняя эстрадная певица, композитор и поэтесса Алена Апина выиграла суд против Первого канала, использовавшего ее песню «Бухгалтер» в одном из выпусков передачи «Три аккорда».

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