Певица Алена Апина отсудила у Первого канала 150 тысяч рублей

Global Look Press | Anatoly Lomohov Заслуженная артистка России, 58-летняя эстрадная певица, композитор и поэтесса Алена Апина выиграла суд против Первого канала, использовавшего ее песню «Бухгалтер» в одном из выпусков передачи «Три аккорда».