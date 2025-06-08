Россия начнет репатриацию тел украинских военнослужащих 8 июня

Днем 8 июня начнется движение репатриационных поездов с телами украинских военнослужащих. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
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