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Политолог: Киев рискует ухудшить отношения с Ираном

Политолог: Киев рискует ухудшить отношения с Ираном

Политолог Иван Мезюхо выразил мнение, что атака Украины на иранское торговое судно в Каспийском море с точки зрения международного права является преступлением и может ухудшить отношения Киева с Тегераном.

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