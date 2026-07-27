Политолог: Киев рискует ухудшить отношения с Ираном

Политолог Иван Мезюхо выразил мнение, что атака Украины на иранское торговое судно в Каспийском море с точки зрения международного права является преступлением и может ухудшить отношения Киева с Тегераном.
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