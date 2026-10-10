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"Считала, что сын был обузой": муж рассказал о матери, напоившей ребенка уксусом

"Считала, что сын был обузой": муж рассказал о матери, напоившей ребенка уксусом

РЕН ТВ Жительница Санкт-Петербурга, насильно напоившая 12-летнего сына уксусной кислотой и пытавшаяся утопить его в озере, столкнулась с крупными убытками в своей компании.

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