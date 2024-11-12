Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 712 подписчиков

С широко закрытыми глазами. Выпад Кишинёва обернулся большим разоблачением. Кто на самом деле насылает дроны на Молдавию?

С широко закрытыми глазами. Выпад Кишинёва обернулся большим разоблачением. Кто на самом деле насылает дроны на Молдавию?

Выпад Кишинёва в адрес России обернулся большим разоблачением. В Москве рассказали, кто на самом деле насылает дроны на Молдавию и почему окружение Санду смотрит на это с "широко закрытыми глазами".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АР
Александр Р
При чём здесь мордовия? (см. второй абзац)
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх