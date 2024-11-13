Сотрудники Запорожского ЛО МВД России на транспорте провели профориентационную беседу со студентами МелГУ

С целью популяризации среди молодежи службы в органах внутренних дел сотрудники транспортной полиции Запорожской области встретились со студентами юридического факультета и факультета психологии Мелитопольского государственного университета.
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