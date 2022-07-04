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Американский политолог, бывший замглавы Пентагона Джозеф Най предупредил США о новых вызовах со стороны России

Американский политолог, бывший замглавы Пентагона Джозеф Най предупредил США о новых вызовах со стороны России

Американский политолог, бывший заместитель главы Пентагона по вопросам международной безопасности Джозеф Най предупредил США о новых «сюрпризах Путина» и вызовах со стороны Российской Федерации.

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