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ВК Пресс

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От Риздвянки до Новосёловки: где за сутки обрушилась оборона ВСУ

От Риздвянки до Новосёловки: где за сутки обрушилась оборона ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» за прошедшие сутки продолжили наступательные действия на ряде направлений, пресекли попытки противника перейти в наступление и нанесли удары по его резервам и логистике.

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