🔥 Молодой человек украл синтезатор из сгоревшего дома в Ялте Парень осматривал обгоревшие помещения квартир после пожара и в одной из комнат нашел синтезатор стоимостью 27 тысяч рублей.
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🔥 Молодой человек украл синтезатор из сгоревшего дома в Ялте Парень осматривал обгоревшие помещения квартир после пожара и в одной из комнат нашел синтезатор стоимостью 27 тысяч рублей.