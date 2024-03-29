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Экс-генерал ФСБ: за вербовкой устроивших нападение в «Крокусе» стояли англосаксы

Экс-генерал ФСБ: за вербовкой устроивших нападение в «Крокусе» стояли англосаксы

Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов заявил, что США и Великобритания стояли за вербовкой лиц, совершивших теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» через Telegram-канал «Голос Хорасана»*.

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Комментарии
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АндрейБорков
Кто бы сомневался! А дальше что? Какие действия России?
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