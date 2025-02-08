БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василиса Иванова
    Людей в России просеивают сквозь сито - всех порядочных, смелых, добрых уничтожают.Бл..ь! Это что та...
  • Eduard
    Совсем в Европе обнаглели,правила на ходу придумывают! Лезут в посторонние страны,словно у себя дома,Глава Rheinmetall...
  • Генрих
    А у Бастрыкина срок службы заканчивается кажется в апреле...ему Президент на год продлял. Вот уж кого клонировать над...Бл..ь! Это что та...

Две базы Эрдогана с F-16 в Сирии ставят крест на пока еще наших «укрепрайонах» в Хмеймиме и Тартусе

Две базы Эрдогана с F-16 в Сирии ставят крест на пока еще наших «укрепрайонах» в Хмеймиме и Тартусе

Турция и новые власти САР обсудили в Анкаре перспективы стратегического партнерства Светлана Гомзикова На фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа (слева) (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Иван Лошкарев Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и назначенный сирийским президентом на переходный период Ахмед аш-Шараа провели в Анкаре переговоры, в ходе которых были затронуты вопросы безопасности, восстановления Сирии и политического урегулирования, сообщает турецкое государственное ИА «Анадолу» (Anadolu).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
пока там были вагнеры- Сирия была неприступной крепостью 🥸
Ответить
2 час.
наверх