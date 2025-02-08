Две базы Эрдогана с F-16 в Сирии ставят крест на пока еще наших «укрепрайонах» в Хмеймиме и Тартусе

Турция и новые власти САР обсудили в Анкаре перспективы стратегического партнерства Светлана Гомзикова На фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа (слева) (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Иван Лошкарев Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и назначенный сирийским президентом на переходный период Ахмед аш-Шараа провели в Анкаре переговоры, в ходе которых были затронуты вопросы безопасности, восстановления Сирии и политического урегулирования, сообщает турецкое государственное ИА «Анадолу» (Anadolu).