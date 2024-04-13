Захарова назвала дезинформацией заявления Японии о ядерных угрозах со стороны РФ

Если факты нельзя скрыть, их можно исказить. По этому принципу и строит свою политику нынешняя Япония. А Мария Захарова опять права

Ратник Ратник

Мы - не пустобоёхи. А если уж ВВП ПООБЕЩАЕТ, все атласы и глобусы придётся переделывать. японских островов на них больше не будет. И вопрос с мирным договором сам собой разрешится. Нет государства - нет проблемы...