Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 апреля, заявила, что высказывание зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино про "ядерные угрозы" со стороны России является дезинформацией.
Захарова назвала дезинформацией заявления Японии о ядерных угрозах со стороны РФ
Комментарии
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Сергей Кочегаров
Если факты нельзя скрыть, их можно исказить. По этому принципу и строит свою политику нынешняя Япония. А Мария Захарова опять права
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17 час.
Ратник Ратник
Мы - не пустобоёхи. А если уж ВВП ПООБЕЩАЕТ, все атласы и глобусы придётся переделывать. японских островов на них больше не будет. И вопрос с мирным договором сам собой разрешится. Нет государства - нет проблемы...
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14 час.
кофан владимир
А тренировали их США в Хиросимо и Нагасаки
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13 час.
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