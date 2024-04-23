Российские учёные создали вино, которое защищает почки от рентгеновского излучения

Специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) разработали безалкогольное красное вино, которое защищает почки пациентов во время рентгенологических исследований.
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