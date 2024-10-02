По следам Екатерины II. Пять условий для переселения иностранцев в Россию

После публикации указа российского президента о гуманитарной поддержке лиц, которые разделяют традиционные российские ценности, в посольство России в Великобритании и в Генеральное консульство в Эдинбурге уже успели обратиться за разъяснениями на предмет возможной эмиграции несколько десятков граждан Соединенного Королевства.