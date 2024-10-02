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По следам Екатерины II. Пять условий для переселения иностранцев в Россию

По следам Екатерины II. Пять условий для переселения иностранцев в Россию

 После публикации указа российского президента о гуманитарной поддержке лиц, которые разделяют традиционные российские ценности, в посольство России в Великобритании и в Генеральное консульство в Эдинбурге уже успели обратиться за разъяснениями на предмет возможной эмиграции несколько десятков граждан Соединенного Королевства.

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