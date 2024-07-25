В ночь на 25 июля ВС РФ нанесли серию ударов по объектам врага неподалёку от Киева, а также в Харьковской области

Российские средства огневого поражения вновь посетили ряд военных объектов киевского режима. В ночь на 25 июля Вооружёнными силами России были нанесены удары по объектам боевой подготовки личного состава ВСУ (вместе с личным составом), точкам перевалки оружия и боеприпасов, складам вооружения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)