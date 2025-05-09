В Китае начались продажи обновленного Hongqi H9

В Китае начались продажи обновленного бизнес-седана Hongqi H9. Об этом сообщает Autohome. Главным отличием обновленной модели является полный отказ от семиступенчатой роботизированной трансмиссии с двойным сцеплением, работающим в масляной ванне.
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