Мастер-классы по дзюдо и самбо провели в детских садах Севастополя.Тренеры рассказали ребятам и их родителям о правилах здорового образа жизни, а ученики спортивных секций провели показательные выступления.
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