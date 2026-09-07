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Соломатина заявила о необходимости вернуть производственные аптеки

Соломатина заявила о необходимости вернуть производственные аптеки

Зампред Комитета ГД по охране здоровья Татьяна Соломатина («Единая Россия») заявила о необходимости вернуть производственные аптеки.

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