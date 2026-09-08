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Диписточник назвал Эр-Рияд «подходящим местом» для саммита России, США и Украины

Диписточник назвал Эр-Рияд «подходящим местом» для саммита России, США и Украины

Саммит России, Украины и США может пройти в Саудовской Аравии, а вот ОАЭ рассматривают только для встреч технических групп, поскольку Киев считает позицию Абу-Даби "пророссийской", рассказал RTVI дипломатический источник в одной из стран Персидского залива.

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