Диписточник назвал Эр-Рияд «подходящим местом» для саммита России, США и Украины

Саммит России, Украины и США может пройти в Саудовской Аравии, а вот ОАЭ рассматривают только для встреч технических групп, поскольку Киев считает позицию Абу-Даби "пророссийской", рассказал RTVI дипломатический источник в одной из стран Персидского залива.