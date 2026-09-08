Диписточник назвал Эр-Рияд «подходящим местом» для саммита России, США и Украины

Саммит России, Украины и США может пройти в Саудовской Аравии, а вот ОАЭ рассматривают только для встреч технических групп, поскольку Киев считает позицию Абу-Даби "пророссийской", рассказал RTVI дипломатический источник в одной из стран Персидского залива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Скажите Путину»:...
- В Польше заявили ...
- В Польше заявили ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым