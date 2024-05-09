Баллак о камбэке «Реала»: «Это клуб, обладающий харизмой. На «Бернабеу» она ощущается» 

Команды провели ответную игру 1/2 финала Лиги чемпионов (первая встреча – 2:2). «Это жестоко. Весь этот миф, эта энергетика, которая здесь, на этом стадионе [«Сантьяго Бернабеу»], превалирует, эта вера в способность продолжать творить историю и сражаться до самых последних секунд, и в итоге – добиться успеха.