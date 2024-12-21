Стартап Canoo отправляет оставшихся сотрудников на «обязательный неоплачиваемый перерыв»

Стартап Canoo, занимающийся разработкой электрических фургонов, отправил оставшихся сотрудников на «обязательный неоплачиваемый перерыв», который продлится как минимум до конца года, говорится в электронном письме, полученном TechCrunch.
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