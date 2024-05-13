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Роджерс: Окончательное решение проблемы с мигрантами, бггг

Роджерс: Окончательное решение проблемы с мигрантами, бггг

Ура! Я придумал, как решить проблему с таджикскими (и не только) мигрантами. Медаль мне (можно деньгами).

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Комментарии
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O
Olga
Украинец Роджерс без году неделя, как стал гражданином нашей страны, и уже таджиков в состав России зовёт? Правильно я понимаю? А коренных жителей России он спросил: нужны им таджики? Чтобы кормить таджиков и терпеть их дикие выходки и преступность? Этот украинский пришелец понимает, о чем говорит? Читаешь подобные опусы недавних граждан страны У, перебежавших в Россию, и думаешь: не слишком ли много они себе позволяют? Лучше бы помолчали!
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4 час.
Natalija Osminina
Роджерс типа совсем ку-ку? Весь смысл перекоса дебита-кредита с периферией СССР как раз в том, что деньги в республики вкладывались для того, чтобы их жители не ехали в РСФСР на работу, а сидели на своих местах. Если сейчас начать присоединять республики, получим ту же картину. Все деньги пойдут в среднеазиатские республики. Причем в основном  на русофобское население. Это даже не на те же грабли наступать, а на грабли с привязанной к зубьям гранате.
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3 час.
Natalija Osminina
Такое впечатление, что даже умные и адекватные на первый взгляд украинцы - себе на уме, лишь бы нагадить России.
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3 час.

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