Роджерс: Окончательное решение проблемы с мигрантами, бггг

O Olga Украинец Роджерс без году неделя, как стал гражданином нашей страны, и уже таджиков в состав России зовёт? Правильно я понимаю? А коренных жителей России он спросил: нужны им таджики? Чтобы кормить таджиков и терпеть их дикие выходки и преступность? Этот украинский пришелец понимает, о чем говорит? Читаешь подобные опусы недавних граждан страны У, перебежавших в Россию, и думаешь: не слишком ли много они себе позволяют? Лучше бы помолчали!

Natalija Osminina Роджерс типа совсем ку-ку? Весь смысл перекоса дебита-кредита с периферией СССР как раз в том, что деньги в республики вкладывались для того, чтобы их жители не ехали в РСФСР на работу, а сидели на своих местах. Если сейчас начать присоединять республики, получим ту же картину. Все деньги пойдут в среднеазиатские республики. Причем в основном на русофобское население. Это даже не на те же грабли наступать, а на грабли с привязанной к зубьям гранате.