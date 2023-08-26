Русская весна

115 422 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lana_Borei Иванова
    Еська Пригожин мог бы и промолчать в этот момент, но дерьмо вылезло....Муж певицы Валери...
  • Иван
    П.Полянский, не типичный идиот ли? Цитирую:"Безусловно это аллюзия на некогда забавное «Хватит присылать мне снаряды»...Муж певицы Валери...
  • Анастасия Гончарова
    хохлоскот  одним словом..только уничтожать тварей!!!!Мясорубка в Работ...

В конгрессе США призвали расследовать коррупцию Байдена на Украине

В конгрессе США призвали расследовать коррупцию Байдена на Украине

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала незамедлительно начать расследование коррупционной деятельности на Украине президента Джо Байдена и его сына Хантера, которое может привести к импичменту главы Белого дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх