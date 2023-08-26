Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала незамедлительно начать расследование коррупционной деятельности на Украине президента Джо Байдена и его сына Хантера, которое может привести к импичменту главы Белого дома.
Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала незамедлительно начать расследование коррупционной деятельности на Украине президента Джо Байдена и его сына Хантера, которое может привести к импичменту главы Белого дома.
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