Известная спортсменка погибла всего в ста метрах от дома

Киров простился с 18-летней Ольгой К. — молодой спортсменкой, которую в регионе знали как талантливую хоккеистку с мячом и обладательницу звания «Лучший спортсмен Кировской области».
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