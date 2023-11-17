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Самый известный дирижер России может возглавить Большой театр. Связано ли это со скандалом вокруг «Щелкунчика»?

Самый известный дирижер России может возглавить Большой театр. Связано ли это со скандалом вокруг «Щелкунчика»?

В Большом театре может смениться директор. Как сообщается, нынешний глава самого известного российского театра Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя премьера Михаила Мишустина, и эта просьба была удовлетворена.

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