Список продуктов, которые должны быть в нашем рационе

Чтобы быть здоровым, не обязательно съедать пять фруктов и пять овощей в день, как утверждает большинство специалистов по питанию, наоборот, зимой некоторые фрукты и овощи лишены питательных веществ и не добавляют никакой ценности нашему рациону.