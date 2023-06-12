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Список продуктов, которые должны быть в нашем рационе

Чтобы быть здоровым, не обязательно съедать пять фруктов и пять овощей в день, как утверждает большинство специалистов по питанию, наоборот, зимой некоторые фрукты и овощи лишены питательных веществ и не добавляют никакой ценности нашему рациону.

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