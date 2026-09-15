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Орлов о симуляции Кордобы: «Его никто не задел, а он вдруг упал «замертво». Ну смешно! Судья взял бы и карточку показал»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ (1:1).

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