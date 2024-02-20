«Запад всё еще не готов к переговорам с Россией»

В случае сокращения американской военной поддержки Киеву европейцы не смогут оказать Украине достаточную помощь, заявил в интервью «Известиям» директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит.
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