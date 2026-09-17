МЧС: опасности для населения на месте разлива дизтоплива на Таймыре нет

Разлив дизельного топлива на Таймыре не представляет опасности для населения. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Красноярскому краю.
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