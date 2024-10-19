Юрий Ильинов

Прения в Бундестаге: ФРГ грубо нарушила договор с СССР Елена Острякова. 18.10.2024 21:55 (Мск) , МоскваПросмотров: 2292 Правительство Германии нарушает договор с СССР о присоединении ГДР, чем ставит под удар безопасность населения страны. Об этом в Бундестаге заявила Севим Дагделен, представляющая партию «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», передает корреспондент «ПолитНавигатора». Правительство Германии нарушает договор с СССР о присоединении ГДР, чем ставит под удар безопасность... «21 октября федеральное правительство открывает командный центр НАТО в Ростоке. Там планируется разместить шведских солдат. Но в договоре совершенно четко написано, что натовские войска не должны размещать на территории присоединения. Солдаты НАТО находятся в Ростоке не для того, чтобы отплыть. Федеральное правительство нарушает договор об объединении, и они совершенно не понимают масштабов своего нарушения международного права», – сказала Дагделен. Другой угрозой безопасности она считает размещение в Германии американских ракет, способных нанести превентивный удар по командным пунктам России. https://vk.com/video-66772954_456258390 Дагделен утверждает, что поставки ракет «Таурус» Украине «катапультируют Германию в войну с Россией».