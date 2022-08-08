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В Харьковской области наладят выдачу водительских прав

В Харьковской области наладят выдачу водительских прав

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Наладить алгоритм выдачи водительских удостоверений и регистрацию автомобилей планируют в течение двух недель на освобожденных территориях Харьковской области, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

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