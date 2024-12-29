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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин пропустил 5 шайб от «Тампы» после 13 бросков и был заменен. Поражение – 15-е в 26 играх в сезоне

Вратарь «Рейнджерс» вышел в старте на матч с «Лайтнинг» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ.  Россиянин отразил 8 бросков из 13 и был заменен во 2-м периоде.

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