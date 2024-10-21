Прививка от гриппа: стоит ли делать и кому она необходима Татьяна СергееваСогласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно по всему миру фиксируется около 1 миллиарда случаев заражения сезонным гриппом, из которых 3–5 миллионов проходят в тяжёлой форме.