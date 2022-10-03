Россиян ждут нововведения в тарифах ЖКХ

Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) совместно с Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ.РФ), также с Лабораторией цифровизации жилья и АНО «Умный дом» выступили с инициативой включить в нормативы ЖКХ услугу умного дома, сообщает PRIMPRESS.