Танцы, выборы и дроны: чем сегодня живет ДНР

Предвыборные недели в ДНР выдались контрастными и социально оживленными. С одной стороны, зашевелилась какая-никакая, но общественная жизнь, с другой же — дроны ВСУ летят в нашу сторону так активно, что пулеметы мобильных огневых групп не успевают остывать .