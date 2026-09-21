Танцы, выборы и дроны: чем сегодня живет ДНР

Предвыборные недели в ДНР выдались контрастными и социально оживленными. С одной стороны, зашевелилась какая-никакая, но общественная жизнь, с другой же — дроны ВСУ летят в нашу сторону так активно, что пулеметы мобильных огневых групп не успевают остывать .
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